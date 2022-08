Köln (SID) - Nach der erfolgreichen EM der deutsche Fußballerinnen trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Dienstag mit der DFB-Spitze. In einem Gespräch mit Verbandschef Bernd Neuendorf, Vizepräsidentin Celia Sasic und Geschäftsführer Oliver Bierhoff soll es in Frankfurt unter anderem um die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei Turnierprämien gehen. Der Kanzler hatte mit einem Tweet während der EM die Debatte um "Equal Pay" befeuert.