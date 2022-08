Der 21 Jahre alte Kalle Rovanperä strebt in seiner Heimatstadt Jyväskylä in Finnland den sechsten Saisonsieg an.

Köln (SID) - Heimspiel für den WM-Führenden in der Rallye-Weltmeisterschaft: Der 21 Jahre alte Kalle Rovanperä strebt in seiner Heimatstadt Jyväskylä in Finnland den sechsten Saisonsieg an, will den 83-Punkte-Vorsprung in der Gesamtwertung auf den nächsten Rivalen Thierry Neuville aus Belgien weiter ausbauen. Das achte von 13 Meisterschaftsrennen in Finnland findet auf der schnellsten Strecke mit den wohl spektakulärsten Sprüngen im Wettbewerbskalender statt. Los geht es mit der ersten von 22 Wertungsprüfungen um 18.08 Uhr im Zentrum von Jyväskylä.