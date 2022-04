Masters in Monte Carlo nimmt Fahrt auf - Novak Djokovic und Alexander Zverev haben noch Pause.

Köln (SID) - Mit dem Masters in Monte Carlo ist die Sandplatzsaison der Top-Profis endgültig eingeläutet. In der Wahlheimat der Spitzenspieler Novak Djokovic und Alexander Zverev geht es um 5,4 Millionen Euro Preisgeld und 1000 Punkte für die Weltrangliste. Djokovic und Zverev sind am Montag noch nicht im Einsatz, als Nummer eins und zwei der Setzliste haben sie ein Freilos.