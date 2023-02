Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool stecken in der Krise. Im Kalenderjahr 2023 gab es in sieben Pflichtspielen nur einen einzigen Sieg, in der Premier League liegt man deutlich hinter der Champions-League-Rängen. Nun soll im Merseyside-Derby gegen den abstiegsbedrohten Stadtrivalen FC Everton der Befreiungsschlag gelingen. Der Ball rollt an der Anfield Road ab 21.00 Uhr.