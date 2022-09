Köln (SID) - Nach dem Vorlaufsieg von Titelverteidiger Oliver Zeidler zum Start der WM im tschechischen Racice sind am zweiten Wettkampftag weitere Boote aus der Flotte des Deutschen Ruderverbandes gefordert. In den olympischen Klassen rudern der Doppelvierer, der Leichtgewichts-Doppelzweier und der Doppelzweier der Frauen sowie der Männer-Vierer ohne Steuermann in ihren Vorläufen um das Weiterkommen. Der Deutschland-Achter bestreitet am Dienstag das erste Rennen.