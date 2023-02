Köln (SID) - Im mexikanischen Merida beginnt das WTA-Turnier, bei dem Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Jule Niemeier im Einsatz sind. Maria trifft zum Auftakt auf die Ukrainerin Kateryna Baindl, Niemeier bekommt es mit Panna Udvardy aus Ungarn zu tun. Auch in Dubai wird in dieser Woche Tennis gespielt, hier ist die Qualifikantin Laura Siegemund in einem topbesetzten Feld zunächst gegen die Rumänin Ana Bogdan gefordert.