Köln (SID) - Giro-Sieger Jai Hindley, Vuelta-Champion Remco Evenepoel und Olympiasieger Richard Carapaz: Mehrere Hochkaräter gehen bei der 102. Katalonien-Rundfahrt der Radprofis an den Start. Die erste Etappe findet über 164,6 km rund um Sant Feliu de Guixols an der Costa Brava statt, das Ziel ist am Sonntag in Barcelona.