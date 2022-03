Köln (SID) - Mit einer Etappe über 171,2 km beginnt für die Radprofis in Sant Feliu de Guixols die 101. Auflage der Katalonien-Rundfahrt. Der deutsche Meister Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe ist nicht dabei, nachdem er zuletzt bei Paris-Nizza wegen einer schweren Infektion ausgestiegen war. Ein Start in Spanien käme zu früh. Titelverteidiger ist der Brite Adam Yates, die Rundfahrt endet am nächsten Sonntag nach sieben Teilstücken in Barcelona.