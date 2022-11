Bei der Fußball-WM in Katar klingt die zweite Runde der Gruppenphase aus.

Köln (SID) - Bei der Fußball-WM in Katar klingt die zweite Runde der Gruppenphase aus. Im Blickpunkt stehen dabei die Auftritte von Rekordweltmeister Brasilien in der Gruppe G im Duell der Auftaktsieger mit der Schweiz sowie von Superstar Cristiano Ronaldo mit Portugal in der Gruppe H gegen Uruguay. Von Bedeutung für die Vergabe der Achtelfinalplätze sind schon vorher auch die Duelle von Brasiliens Gruppengegnern Kamerun und Serbien sowie Südkorea und Ghana.