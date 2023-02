Köln (SID) - Mit der Super-Kombination der Frauen beginnen die 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich. Einzige deutsche Starterin um 11.00 und 14.30 Uhr in Meribel ist Emma Aicher. Große Favoritinnen sind die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die Italienerin Federica Brignone und Petra Vlhova aus der Slowakei. Letzte deutsche Siegerin in dieser Disziplin mit den Teilbereichen Abfahrt und Slalom war 2013 Maria Höfl-Riesch. Insgesamt werden in Meribel und bei den Männern in Courchevel 13 Medaillen vergeben. Die größten deutschen Medaillenchancen haben jeweils im Slalom Lena Dürr und Linus Straßer. Auch im Teamwettbewerb winkt Edelmetall. Zwei Medaillen sind das Ziel der deutschen Mannschaft.