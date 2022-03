Nach ihren zwei Silbermedaillen am Wochenende peilt Anna-Lena Forster bei den Paralympics in China ihr erstes Gold an.

Köln (SID) - Nach ihren zwei Silbermedaillen am Wochenende peilt Anna-Lena Forster bei den Paralympics in China ihr erstes Gold an. In die Super-Kombination geht die deutsche Fahnenträgerin als Favoritin, sie siegte sowohl 2018 in Pyeongchang als auch im Januar bei der WM. Los geht es in Yanqing mit dem ersten Lauf um 2.30 Uhr deutscher Zeit. Der entscheidende Durchgang beginnt um 6.45 Uhr.