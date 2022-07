Der Hengst Sammarco hat vier Wochen nach seinem Triumph im Deutschen Derby auch den Großen Dallmayr-Preis auf der Galopprennbahn in München gewonnen.

München (SID) - Der dreijährige Hengst Sammarco hat vier Wochen nach seinem Triumph im Deutschen Derby auch den Großen Dallmayr-Preis auf der Galopprennbahn in München gewonnen. Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Sammarco verwies mit Rene Piechulek im Sattel nach 2000 m Amazing Grace unter Jockey Andrasch Starke auf Platz zwei. Dritte in der mit 155.000 dotierten Gruppe-I-Prüfung wurde die französische Favoritin Ebaiyra mit Christophe Soumillon.

Für Sammarco war es bei seinem fünften Start der vierte Sieg. Dabei setzte er sich nun erstmals auch gegen ältere Pferde durch. "Sammarco ist ein Traum-Pferd, ein Über-Pferd, ein richtiger Kämpfer", sagte Besitzer Helmut von Finck.