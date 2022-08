Alexander Megos und Yannick Flohe haben bei den European Championships in München ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

München (SID) - Die deutschen Sportkletterer Alexander Megos und Yannick Flohe haben bei den European Championships in München ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Qualifikation des Lead-Wettbewerbs erreichten die beiden Zimmerpartner auf den Plätzen eins und drei das Halbfinale. Die Vorschlussrunde und das Finale finden am Sonntag statt (12.00 und 18.45 Uhr).

Vor einem begeisterten Publikum auf dem Königsplatz im Stadtzentrum zeigte Megos (Erlangen) an seinem 29. Geburtstag auf den zwei vorgeschrieben Routen eine ebenso starke Leistung wie der mit ihm punktgleiche Topfavorit Adam Ondra aus Tschechien. "Ich hab gut abgeliefert und keine Fehler gemacht", sagte er.

Im Boulder-Wettbewerb der Frauen überstanden Alma Bestvater und Hannah Meul ebenfalls in überzeugender Manier die Qualifikationsrunde. Bestvater (Wismar) kam als Vierte der Gruppe A weiter, Meul (Köln) als Siebte der Gruppe B. Halbfinale und Finale stehen ebenfalls am Sonntag auf dem Programm (9.00 und 16.00).

Um Medaillen geht es bereits am Samstag: Bei den Frauen werden Halbfinale und Finale (9.00/16.00) im Lead ausgetragen - Meul ist als einzige Deutsche noch im Wettbewerb. Bei den Männern fällt die Entscheidung im Bouldern (Halbfinale 12.00/Finale 17.30), mit dabei sind Flohe, Megos und Christian Schweiger (Ringsee).