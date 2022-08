München (SID) - Die deutschen Sportkletterer müssen bei EM-Titelkämpfen weiter auf ihre erste Speed-Medaille warten. In den Wettbewerben bei den European Championships in München war einen Tag nach Boulder-Silber für Hannah Meul (Frechen) die Viertelfinalteilnahme von Nuria Brockfeld (Osnabrück) das beste Ergebnis der Gastgeber.

An der 15 m hohen Wand auf dem Königsplatz holte der ukrainische Titelverteidiger und Weltmeister Danilo Boldirew Gold. In seinem fünften EM-Finale setzte sich der 30-Jährige gegen den Polen Marcin Dzienski durch. Bronze gewann der Franzose Guillaume Moro. Gold bei den Frauen nach rein polnischen Halbfinals ging an die WM-Dritte und Weltrekordlerin Aleksandra Miroslaw vor den Schwestern Aleksandra und Natalia Kalucka, die ihre Favoritenstellung als Weltmeisterin nicht bestätigte.

Die Aktiven des Deutschen Alpenvereins (DAV) hatten auf ihrer Jagd nach der ersten Podiumsplatzierung in der 30-jährigen EM-Geschichte des Speed-Wettbewerbs mit der Medaillenvergabe nichts tun. Brockfeld verpasste im Kampf um den Einzug ins Halbfinale gegen die Polin Aleksandra Kalucka nach einem frühen Fehler die Vorschlussrunde. Zuvor hatte sich die 18 Jahre Doppel-Vizeweltmeisterin der Juniorinnen gegen die Französin Capucine Viglione durchgesetzt.

Für Brockfelds Teamkolleginnen Anna Apel (München) und Julia Koch (Wuppertal) war hingegen ebenso im Achtelfinale Endstation wie für den deutschen Rekordhalter Sebastian Lucke (Konstanz) und Leander Carmanns (Köln). Bereits in der Qualifikation waren der Stuttgarter Dorian Zedler und der Düsseldorfer Linus Bader ausgeschieden.

Meul hatte tags zuvor im Bouldern durch die erste Medaille für ihr ambitioniertes Team in München mit dem zweiten Platz für großen Jubel unter den Fans gesorgt. Ihre Silbermedaille war der erste Podestplatz für eine DAV-Athletin seit dem EM-Triumph von Juliane Wurm sieben Jahre zuvor ebenfalls im Bouldern.

Die EM-Wettbewerbe der Sportkletterer bei dem Multisport-Event gehen am Mittwoch und Donnerstag mit den Konkurrenzen im Kombinationsformat "Bouldern und Lead" zu Ende. In dieser Disziplin werden auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Medaillen vergeben.