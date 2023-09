Den deutschen Kunstturnerinnen droht bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen ein weiterer verletzungsbedingter Ausfall. Die Chemnitzerin Lea Quaas klagte nach dem Podiumstraining im Sportpaleis nach einem Sprung über Schmerzen am Knie. Die Entscheidung, ob die 18-Jährige am Montag (17.45 Uhr) an der Qualifikation teilnehmen kann, soll am Sonntag fallen. Als Ersatz steht Anna-Lena König aus Karlsruhe bereit.

Die deutsche Riege, die sich bei den Welttitelkämpfen in Belgien für Olympia 2024 in Paris qualifizieren will, muss bereits das Fehlen von zwei Leistungsträgerinnen kompensieren. Nicht starten können die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart ( Achillessehnenriss) sowie die letztjährige Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz ( Fußverletzung).