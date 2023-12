Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft in Deutschland auf Bundesliga-Profi Samuel Röthlisberger vom TVB Stuttgart verzichten. Der Abwehrchef hat eine Bandverletzung in der Hand erlitten und muss sich einer Operation unterziehen. Die Schweiz ist bei dem Turnier am 10. Januar Gegner der deutschen Mannschaft im Eröffnungsspiel vor mehr als 53.000 Zuschauern in Düsseldorf.

"Diese Verletzung kommt im dümmsten möglichen Moment", sagte Röthlisberger, der rund sechs Wochen ausfällt: "Es war mein großer Traum, in Deutschland, im Land, in dem ich seit sieben Jahren Handball spiele, die EM zu bestreiten – vor allem das Eröffnungsspiel gegen die Deutschen vor dieser Kulisse." Darauf habe er lange hingearbeitet: "Der Traum ist nun geplatzt und das ist natürlich bitter."

In Dimitrij Küttel hatte zuletzt bereits ein etablierter Rückraumspieler der Schweizer aufgrund einer Innenbandverletzung im linken Knie für die EM vom 10. bis 28. Januar passen müssen.