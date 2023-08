Die deutschen Triathleten haben bei der 70.3-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti überraschend einen Dreifachsieg eingefahren. Der Leipziger Rico Bogen gewann nach 3:32:21 Stunden vor seinen Landsleuten Frederik Funk und Jan Stratmann. Der 22-Jährige feierte nach 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen seinen größten Karriereerfolg und krönte sich zum ersten deutschen 70.3-Weltmeister seit Jan Frodeno im Jahr 2018.

Auf der Laufstrecke arbeitete sich Bogen schnell auf Rang eins nach vorne und siegte letztlich mit gut einer Minute Vorsprung vor dem beim letzten Wechsel führenden Funk. Die deutschen Ironman-Weltmeister Frodeno und Patrick Lange verzichteten mit Blick auf die in zwei Wochen stattfindende Langstrecken-WM in Nizza auf einen Start. Titelverteidiger Kristian Blummenfelt enttäuschte am Fuße der Skisprungschanzen von Lahti mit Platz 36.

Im Frauen-Rennen am Samstag hatte Laura Philipp als Sechste die anvisierte Medaille verpasst. Die 36-Jährige war bereits im Schwimmen weit zurückgefallen, trotz Aufholjagd fehlten am Ende fast fünf Minuten für Edelmetall. Die US-Amerikanerin Taylor Knibb siegte überlegen vor Kat Matthews aus Großbritannien und der Schweizerin Imogen Simmonds.