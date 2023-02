Planica (SID) - Das deutsche Kombinierer-Team hat bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs Silber gewonnen. Jenny Nowak, Vinzenz Geiger sowie die beiden WM-Zweiten im Einzel Nathalie Armbruster und Julian Schmid mussten sich am Sonntag in Planica nur der Mannschaft aus Norwegen geschlagen geben, die sich zum ersten Weltmeister im "gemischten Vierer" kürte. Bronze ging an Österreich.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Bundestrainer Herrmann Weinbuch nach dem Rennen im ZDF: "Auf der Schanze sind wir nicht optimal gesprungen. Alle vier haben gute Sprünge gehabt, aber keine Bomben-Sprünge, dementsprechend hatten wir keine Chance gegen Norwegen. Unser Ziel war die Silbermedaille. Wir haben das in der Loipe taktisch hervorragend gemacht".

Für die Kombinierer des Deutschen Skiverbands (DSV) war es bei den Titelkämpfen in Slowenien die dritte Medaille im dritten Wettbewerb. Zuvor hatten sowohl Armbruster bei den Frauen als auch Schmid im Wettbewerb der Männer ebenfalls Silber geholt.

Nach dem Springen hatte das deutsche Team den dritten Platz belegt und ging mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf Norwegen in den entscheidenden Langlauf. Während die favorisierten Skandinavier ihren Vorsprung in der 15-km-Staffel kontinuierlich ausbauen konnten, sicherte sich das deutsche Quartett schon nach wenigen Minuten den zweiten Platz und verteidigte diesen konsequent.

Insgesamt waren in Planica acht Mannschaften am Start, Sieger Norwegen war mit Ida Marie Hagen, Jens Luraas Oftebro und den beiden Einzel-Weltmeistern Gyda Westvold Hansen und Jarl Magnus Riiber wie das deutsche Team in absoluter Bestbesetzung angetreten.