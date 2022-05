Essen (SID) - Der Deutschland-Achter hat bei seinem ersten Auftritt in dieser Saison einen souveränen Sieg eingefahren. Rund zehn Monate nach den Olympischen Spielen in Tokio setzte sich das neu formierte Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei der Internationalen Hügelregatta in Essen vor Frankreich und Polen durch. Neben dem deutschen Achter waren vor allem U23-Boote am Start.

Für das Paradeboot war es der erste Härtetest seit dem Umbruch nach der Olympia-Silberfahrt im vergangenen Jahr. Mehrere erfahrene Ruderer hatten ihre Karriere im Anschluss beendet. Bundestrainer Uwe Bender schickte in Essen auf Grundlage der Ergebnisse bei den deutschen Kleinbootmeisterschaften vor drei Wochen einen Achter sowie zwei Vierer und einen Zweier mit Ruderern aus dem Team Deutschland-Achter ins Rennen.

Die Besetzung der Boote könnte sich allerdings noch einmal ändern. "Wir werden die Situation nach Essen auf jeden Fall neu bewerten", hatte Bender zuvor angekündigt. Die Höhepunkte der diesjährigen Ruder-Saison sind die EM in München (11. bis 14. August) und die WM in Racice/Tschechien (18. bis 25. September).

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler (Frankfurt) wagte auf dem Baldeneysee unterdessen einen Ausflug in den Doppelzweier. Mit dem früheren Achter-Schlagmann Hannes Ocik belegte der 25-Jährige am Samstag und Sonntag jeweils den zweiten Platz. Beim ersten Weltcup in Belgrad, wo er als einziger DRV-Athlet antreten wird, startet Zeidler Ende Mai wieder im Einer.