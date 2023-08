Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die Heim-EM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen bezwang am Donnerstag vor 1256 Zuschauern im Düsseldorfer Castello Griechenland erwartungsgemäß mit 3:0 (25:19, 25:21, 29:27). Bereits am Samstag geht es an gleicher Stelle gegen Aserbaidschan weiter (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV), die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Schweden, Tschechien und die Türkei.

Beim dem Turnier, das auch in Belgien, Estland und Italien ausgerichtet wird, will die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) wichtige Punkte für die Weltrangliste sammeln und sich in eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation bringen. Dafür ist das Erreichen der K.o.-Phase fest eingeplant. Bei der vergangenen Ausgabe war Deutschland im Achtelfinale ausgeschieden.

Die DVV-Frauen, derzeit Nummer elf der Welt, starteten im ersten von fünf Gruppenspielen in Düsseldorf druckvoll und sicherten sich Satz eins mit 25:19. Einzig die verletzungsbedingte Auswechslung von Außenangreiferin Hanna Orthmann trübte die gute Stimmung.

Deutschland brachte dies in der Folge zunächst aber nicht aus der Ruhe, nach 27 Spielminuten in Durchgang zwei hieß es 25:21 für die Schmetterlinge. Im dritten Satz drehten die Griechinnen, in der Weltrangliste 20 Plätze hinter dem deutschen Team, dann aber auf und setzten den Favoriten unter großen Druck. Erst ein nervenstarker Schlussspurt des Co-Gastgebers verhinderte einen vierten Satz.