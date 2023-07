Bei den deutschen Fußballerinnen hat sich die Personallage zwei Tage vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien entspannt. Außenbahnspielerin Jule Brand konnte am Freitagvormittag nach leichten Rückenbeschwerden anders als am Vortag wieder mittrainieren. Auch Abräumerin Lena Oberdorf ist nach einer Blessur am Oberschenkel voll belastbar.

Noch nicht am kompletten Teamtraining nahm indes Abwehrchefin Marina Hegering ( Fersenprellung) teil, gleiches galt für Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann ( Adduktorenzerrung). Verteidigerin Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung) trug zwar noch ein großflächiges Tape am rechten Knie, sollte aber das volle Programm absolvieren.

Am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) peilen die Vize-Europameisterinnen ihren zweiten Sieg in Australien an. Beim 6:0 gegen Marokko am vergangenen Montag hatten die DFB-Frauen auf die Stammkräfte Oberdorf und Hegering verzichten müssen.