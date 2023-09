Der DHB stellt ukrainischen Geflüchteten für das Länderspiel gegen Deutschland am 12. Oktober in Wetzlar 500 Freikarten zur Verfügung.

Der Deutsche Handballbund ( DHB) stellt ukrainischen Geflüchteten für das Länderspiel von deren Landsfrauen gegen Deutschland am 12. Oktober in Wetzlar 500 Freikarten zur Verfügung. Das teilte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Freitag mit. Die Anzahl der Tickets spräche dafür, dass die Partie "für die ukrainische Frauen-Nationalmannschaft hier fast zum Heimspiel wird", sagte Michelmann.

Das Spiel bildet den Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember). "Ich möchte ein großes Dankeschön aussprechen", sagte Sascha Gladun, Generalsekretär des ukrainischen Handball-Verbandes. "Es hat eine enorme Bedeutung, sich ein bisschen abzulenken von der Realität, die sich in den Köpfen abspielt."

Deutschland trifft in Gruppe 2 neben der Ukraine auf die Slowakei und Israel. Das zweite Gruppenspiel bestreitet das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am 14. Oktober (18.30 Uhr) in der israelischen Hauptstadt Tel Aviv. Die Nominierung erfolgt in der kommenden Woche.