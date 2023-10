Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handballerinnen am Samstag in Israel ist wegen der militärischen Eskalation in Nahost verschoben worden.

Wegen der militärischen Eskalation in Nahost müssen die deutschen Handballerinnen nicht zum Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation nach Israel reisen. Angaben der Deutschen Handballbundes ( DHB) zufolge verschob der Europa-Verband EHF die für Samstag in Tel Aviv geplante Begegnung "mit Blick auf die politische Lage in Israel" einen Tag nach Beginn der Hamas-Angriffe auf ein noch nicht bekanntes Datum. Auch das bereits für Mittwoch terminierte Match des israelischen Teams in der Slowakei wurde abgesetzt.

"Der Handball rückt in der aktuellen Lage komplett in den Hintergrund," sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober: "Dass die Partien mit Israel, mit dessen Verband wir seit Jahren eine enge und besondere Kooperation pflegen, nicht stattfinden werden, ist eine absolut richtige Entscheidung."

Die DHB-Frauen erfuhren nach Beginn ihres Vorbereitungslehrgangs in Großwallstadt vom Ausfall des Spiels in Israel. Am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) steigt das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Wetzlar gegen die Ukraine in die EM-Ausscheidung für die EM-Endrunde 2024 in Ungarn, Österreich und der Schweiz (28. November bis 15. Dezember) ein.