Köln (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat im ersten von zwei Spielen gegen Indien im Rahmen der Pro League in Bhubaneswar ein 1:1 (1:1)-Unentschieden geholt. Im anschließenden Shootout setzten sich die Deutschen durch und sicherten sich damit den Bonuspunkt. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Pro League gegen Belgien im vergangenen Oktober warten die "Danas" weiter auf den ersten Sieg.

Deutschland tritt in Indien mit einem Perspektivteam an, das Team wird von Junioren-Bundestrainer Akim Bouchouchi betreut. Bouchouchi kann auf sieben Spielerinnen bauen, die bereits Erfahrungen im A-Kader gesammelt haben. Sein Team spielt sich für die U21-WM (1. bis 12 April) in Südafrika ein. Bereits am Sonntag steht die zweite Partie im Kalinga-Stadion (12.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm.

Der A-Kader der Frauen absolvierte stattdessen einen achttägigen Lehrgang in Mannheim, der am Donnerstag endete. Die Heimspiele am 22./23. März in Düsseldorf gegen Spanien und am 26./27. März in Mönchengladbach gegen die USA bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) unter der Leitung von Bundestrainer Valentin Altenburg in Bestbesetzung. Für Altenburg sind es die ersten Spiele in der Pro League auf seinem neuen Posten.

Die deutschen Hockey-Männer traten hingegen die Reise nach Indien aufgrund von Coronafällen im Team nicht an. Die Partien waren für Samstag und Sonntag angesetzt, Nachholtermine werden noch gesucht.