Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet in den ersten Januartagen ihre letzten Testspiele vor der Heim-EM gegen Portugal. Das teilte der Deutsche Handballbund ( DHB) am Donnerstag mit. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason misst sich am 4. Januar in Flensburg und am 6. Januar in Kiel mit den Portugiesen, ehe am 10. Januar vor einer Weltrekordkulisse in Düsseldorf das EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz steigt.

Nach einem Kurzlehrgang vom 27. bis 29. Dezember in Frankfurt am Main wird Gislason seine Auswahl bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel zusammenziehen. Weitere DHB-Gegner in der EM-Vorrunde sind Nordmazedonien (14. Januar) und Vize-Weltmeister Frankreich (16. Januar) in Berlin.