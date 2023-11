Die kommende Handball-EM (10. bis 28. Januar) soll nach dem Willen des Deutschen Handballbundes ( DHB) lange nicht die letzte Großveranstaltung in Deutschland gewesen sein. Wie der Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Rande des "Tag des Handballs" am Sonntag in München bekannt gab, hat der Verband Interesse an der Ausrichtung gleich mehrerer künftiger Turniere angemeldet.

Mit einem "letter of intent" hat der DHB, der schon 2027 Gastgeber der Männer-WM sein wird, beim Weltverband IHF sein Interesse auch an der Ausrichtung der Männer-Weltmeisterschaften 2029 und 031 hinterlegt. Beim europäischen Verband EHF ist zudem die Absicht bekundet, die EM 2030 oder 2032 auszurichten. Für alle Turniere will sich der DHB gemeinsam mit Frankreich und der Schweiz bewerben.

Auch ein weiteres Turnier der Frauen möchte der DHB ausrichten. Gemeinsam mit Dänemark und Polen ist eine Bewerbung um die EM 2032 angemeldet. Schon sicher ist die Ausrichtung der Frauen-WM 2025, das der DHB zusammen mit den Niederlanden organisiert.