Berlin (SID) - Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin ihren 24. nationalen Titel knapp verpasst. Die 28 Jahre alte Stuttgarterin belegte am Stufenbarren hinter ihrer Vereinskollegin Kim Bui nur den zweiten Platz. Der Sieg beim Sprung ging an die neue Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln.

Sechskampf-Champion Lukas Dauser aus Unterhaching blieb am ersten Tag der Gerätefinals in der Max-Schmeling-Halle ohne Medaille. Sieger am Boden wurde Milan Hosseini aus Böckingen, am Pauschenpferd setzte sich Pascal Brendel (Wetzlar) durch, Gold an den Ringen ging an den Berliner Dario Sissakis.