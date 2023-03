Köln (SID) - Die Finals Rhein-Ruhr werden ausgiebig von ARD und ZDF begleitet. Beim diesjährigen Event (6. bis 9. Juli) senden die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten an vier Tagen mehr als 25 Stunden live, hinzu kommen noch mehr als 70 Stunden in den Livestreams der Mediatheken.

Es werden 129 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Austragungsorte sind Düsseldorf und Duisburg, außerhalb von Rhein-Ruhr gehen die Leichtathleten (Kassel) und Schwimmer ( Berlin) an den Start. Auch diese Wettbewerbe werden in die Live-Übertragungen integriert.

"18 Meisterschaften innerhalb von vier Tagen – die Finals sind einzigartig im deutschen Sport. Deshalb geben wir den Athletinnen und Athleten im TV und im Netz die große Bühne, die sie verdienen", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Freitag: "Diesen Aufwand stemmen wir am besten als Team-Projekt mit der ARD."

Die Finals fanden 2019 erstmals statt, damals war Berlin der Schauplatz. Nach der Absage in 2020 waren 2021 Berlin und Rhein-Ruhr gemeinsam Gastgeber, 2022 wieder Berlin allein.