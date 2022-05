Köln (SID) - Nach dem Patzer gegen Tottenham Hotspur braucht Teammanager Jürgen Klopp mit Champions-League-Finalist FC Liverpool dringend einen Sieg, wenn der Traum vom Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft am Leben erhalten werden soll. Vor dem Spiel bei Aston Villa liegen die Reds drei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Danach folgen lediglich zwei Spieltage. Los geht es um 20.00 Uhr MESZ.

Unmittelbar vor dem Start in die Play-offs der Basketball-Bundesliga tritt Titelverteidiger Alba Berlin zum Hauptrundenabschluss bei Bayern München an. Es wird interessant sein, zu sehen, wie die großen Rivalen die Generalprobe angehen. Beginn der Partie, bei der es in Sachen Tabellensituation um nichts mehr geht, ist um 20.30 Uhr.

Nach drei Etappen in Ungarn und einem Ruhetag wird der Giro in Italien fortgesetzt. Auf dem Programm steht für die Radprofis auf Sizilien das Teilstück über 172 km von Avola hinauf zum Ätna. Das Führungstrikot der Bergwertung, das Maglia Azzurra, trägt der Deutsche Rick Zabel.