Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. Oktober

Noch eine Qualifikationsrunde müssen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg meistern, um die Champions-League-Gruppenphase zu erreichen. Im Hinspiel beim Paris FC geht es ohne die verletzte Nationaltorhüterin Merle Frohms um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Das gilt auch für die Frauen von Eintracht Frankfurt, die zu Hause gegen Sparta Prag antreten. Beide Begegnungen werden um 19.00 Uhr angepfiffen.

Den ERC Ingolstadt erwartet in eigener Halle gegen die Växjö Lakers die aktuell wohl schwerstmögliche Aufgabe in der Champions Hockey League. Die Schweden sind in der Vorrunde des Eishockey-Wettbewerbs bisher ungeschlagen. Ingolstadt hat drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Los geht es um 19.30 Uhr. Red Bull München empfängt zur gleichen Zeit den finnischen Vertreter Lukko Rauma.