Köln (SID) - Kracher-Duell im Viertelfinale: Thomas Tuchel und Bayern München steht die ultimative Aufgabe in der Champions League bevor. Im Hinspiel beim englischen Meister Manchester City gilt es für Joshua Kimmich und Co., das "Tormonster" Erling Haaland in den Griff zu kriegen und sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Anstoß im Etihad Stadium von Manchester ist um 21.00 Uhr.

Die DFB-Frauen überzeugten beim 1:0 gegen die Niederlande am Karfreitag nur bedingt. Dem Härtetest gegen Südamerikameister Brasilien misst Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg deshalb gut drei Monate vor der WM eine umso größere Bedeutung bei. Um 18.00 Uhr rollt in Nürnberg der Ball.

Für die deutschen Kunstturner stehen bei den kontinentalen Titelkämpfen in Antalya nicht nur Titel auf dem Spiel. Beim ersten Höhepunkt des Jahres werden auch die verbleibenden Mannschaftstickets zu den Weltmeisterschaften in Antwerpen im Herbst vergeben. Das wäre ein erster Schritt Richtung Paris 2024, da dort ein Großteil der Olympia-Tickets vergeben wird. Start der Wettbewerbe in der Türkei ist um 9.00 Uhr MESZ.