Bei der Tour de France geht es nach einem Ruhetag mit der zehnten Etappe weiter. In Wimbledon starten die Frauen mit den ersten Viertelfinals.

RADSPORT: Der Restart nach dem ersten Ruhetag der 110. Tour de France hat es in sich: Eine fortwährende Kletterpartie auf mittelschwerem Niveau steht an, fünf kategorisierte Anstiege und insgesamt mehr als 3000 Höhenmeter sind in der Vulkan-Landschaft der Auvergne zu überwinden. Der Sieger nach 167,2 intensiven Kilometern von Vulcania nach Issoire dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Fluchtgruppe stammen. Verschiebungen im Gesamtklassement sind auf der zehnten Etappe nicht zu erwarten.

TENNIS: In Wimbledon warten die ersten Viertelfinals, die Frauen machen im All England Club den Anfang. Unter anderem ist die polnische Nummer eins der Welt, Iga Swiatek, gegen Elina Switolina aus der Ukraine gefordert.