Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München steht in der Champions League gegen den FC Villarreal vor einer hohen Hürde. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss in der Allianz Arena den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einzuziehen. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Im Parallelspiel sind der FC Chelsea und Thomas Tuchel nach der 1:3-Heimniederlage bei Real Madrid zu Gast.

Bei ihrem Gastspiel in Serbien haben die deutschen Fußballerinnen die Chance, sich vorzeitig für die WM 2023 zu qualifizieren. Das bislang makellose DFB-Team kann mit einem Sieg Platz eins in der Gruppe H festigen und sich seinen Startplatz für die Endrunde in Australien und Neuseeland sichern. Anstoß in Stara Pazova ist um 16.00 Uhr.

In der Deutschen Eishockey Liga geht es im Play-off-Viertelfinale in die zweite Runde der Best-of-Five-Serien. Die Titelfavoriten Berlin und München können nach Siegen in Köln und Düsseldorf einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Parallel empfangen die in der ersten Runde siegreichen Adler Mannheim die Straubing Tigers, Vizemeister Wolfsburg tritt nach seinem Sieg bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an. Bully ist jeweils um 19.30 Uhr.