Bei den European Championships in München ist vor allem in der Leichtathletik einiges los.

Köln (SID) - Bei den European Championships in München ist vor allem in der Leichtathletik einiges los. Acht Entscheidungen stehen im Olympiastadion an, unter anderem geht es im Zehnkampf und über 100 m bei Männern wie Frauen um Gold. Im Bahnrad-Sport versprechen die Keirin-Entscheidungen Spannung.

Olympiasieger Florian Wellbrock startet in seinem ersten Finale bei der EM in Rom. Der Doppel-Weltmeister, der wegen Trainingsrückstands nach einer Coronainfektion auf den Start über 800 m Freistil verzichtet hatte, bestreitet den Endlauf über 1500 m.