In der Champions League schaut am Dienstagabend alles nach Mailand, wo die Stadtrivalen Inter und AC im Derby um den Finaleinzug kämpfen. Inter hat nach dem 2:0 im Hinspiel die deutlich besseren Karten als die Rossoneri, deren verkorkste Saison wohl nur noch das Erreichen des Endspiels retten könnte. Anstoß im San Siro ist um 21.00 Uhr.

Pokalsieger Bayern München startet mit großen Verletzungssorgen in die Meisterschafts-Play-offs der Basketball Bundesliga. Für den Hauptrundendritten, der beim Viertelfinal-Auftakt gegen die BG Göttingen auf mehrere Leistungsträger um Kapitän Vladimir Lucic verzichten muss gilt es, schnellstmöglich in den Play-off-Modus zu schalten. Anwurf in München ist um 20.30 Uhr.

Der 106. Giro d'Italia geht in die zweite Woche - und startet dabei quasi neu, nachdem der Gesamtführende und Topfavorit Remco Evenepoel die Rundfahrt wegen seiner Corona-Infektion verlassen musste. Die zehnte Etappe führt über 196 km von Scandiano nach Viareggio und dürfte trotz zu bewältigender 2600 Höhenmeter eher ein Tag für die Sprinter werden. Um 12.20 Uhr rollt das Peloton los.