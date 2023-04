Real Madrid geht mit einem komfortablen Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea. Nach dem 2:0 im ersten Duell stehen die Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde gegen die Londoner gut, zumal die Gastgeber in einer tiefen Krise stecken. Zeitgleich um 21 Uhr empfängt die SCC Neapel die AC Mailand. Nach dem 0:1 im Hinspiel stehen die Gastgeber unter Zugzwang.

Matchpuck oder doch wieder Spannung? In der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga könnte in Spiel drei schon die Vorentscheidung fallen. Der EHC Red Bull München liegt gegen den ERC Ingolstadt mit 2:0 in Führung, vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie für den Meistertitel nötig. Um 19.30 Uhr geht es los, der Hauptrundensieger aus München genießt Heimvorteil.