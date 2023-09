Borussia Dortmund und RB Leipzig starten in die Champions-League-Saison 2023/24. Zunächst treten die Sachsen ab 18.45 Uhr in der Schweiz bei Young Boys Bern an, um 21.00 Uhr spielt der BVB beim französischen Meister Paris St. Germain. Bayern München und Union Berlin steigen am Mittwoch in den Wettbewerb ein.

Die deutschen Volleyballerinnen peilen beim Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2024 in Paris den dritten Sieg an. Nach den Erfolgen gegen Thailand und Kolumbien geht es für das Team von Bundestrainer Vital Heynen ab 11.30 Uhr im polnischen Lodz gegen Südkorea. Insgesamt stehen sieben Spiele an.