Der deutsche Achter startet mit großen Fragezeichen in die WM in Racice. Bayern München kämpft gegen Real Sociedad um den Einzug in die Königsklasse.

Köln (SID) - Der verjüngte Deutschland-Achter startet mit großen Fragezeichen in die WM im tschechischen Racice. Nach Jahren des Erfolgs wird der Vorlauf um 13.01 Uhr bereits zu einer Herausforderung für das DRV-Flaggschiff. Nur das erstplatzierte Boot zieht direkt in das Finale am Sonntag ein, der Umweg führt über den Hoffnungslauf am Freitag.

Die Fußballerinnen von Bayern München kämpfen gegen den spanischen Vize-Meister Real Sociedad um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das Hinspiel im Baskenland beginnt um 19 Uhr. Das Rückspiel bestreitet das Team des neuen Cheftrainers Alexander Straus in der kommenden Woche in München.