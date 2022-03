Köln (SID) - Premiere in der Allianz Arena: Erstmals bestreiten die Frauen von Bayern München ein Spiel auf der ganz großen Bühne. Um 18.45 Uhr empfangen sie Paris St. Germain zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Erwartet werden mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn ist die Partie "ein Meilenstein" für die Frauenfußball-Abteilung.

Zwei Tage nach den Endspielen im kalifornischen Indian Wells zieht der Tennistross an die Ostküste der USA weiter. Beim Turnier im Hard-Rock-Stadium von Miami ist auch Angelique Kerber am Start. Nach ihrem Erfolg am Sonntag greift die Polin Iga Swiatek nach dem "Sunshine Double", dem Triumph bei beiden Top-Turnieren in den USA. Die Männer starten ab Mittwoch in ihr Masters.