Köln (SID) - Bei der WM in Katar greifen am Dienstag erneut zwei Spitzenteams ins Geschehen ein. Zunächst bestreitet Ex-Champion Argentinien mit Lionel Messi ab 11.00 Uhr sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Außenseiter Saudi-Arabien. Am Abend beginnt für Frankreich und seinen Topspieler Kylian Mbappe um 20.00 Uhr in der Gruppe D gegen Australien die Titelverteidigung. Zuvor stehen sich ab 14.00 Uhr in Gruppe D Dänemark und Tunesien sowie in Gruppe C Mexiko und Polen gegenüber.

Der deutsche Meister Alba Berlin kämpft in der EuroLeague um den Anschluss an die Play-off-Plätze. Gegen den serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad hoffen die Berliner im neunten EuroLeague-Spiel der Saison auf den vierten Sieg.