Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann in ihrem siebten und letzten Hauptrundenspiel bei der WM in Lettland und Finnland den nächsten Schritt Richtung Viertelfinaleinzug machen. Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis trifft um 11.20 Uhr in Tampere auf Frankreich. Bei einem Sieg hätte das DEB-Team zwölf Punkte auf dem Konto und könnte von Rivale Dänemark (acht) nicht mehr überholt werden. Sollte die deutsche Mannschaft das Viertelfinale erreichen, wäre Gruppensieger Schweiz der Gegner.

Der zweimalige Etappensieger Nico Denz dürfte am Dienstag beim Giro d'Italia wohl kaum eine Chance auf den dritten Coup haben. Der 16. Teilstück von Sabbio Chiese über 203 Kilometer bis hinauf zum 1632 m hoch gelegenen Zielort Monte Bondone steht eher im Zeichen der Kletterer. Der 29-jährige Denz hatte am vergangenen Samstag im Zielsprint seinen zweiten Tagessieg errungen. Mehr ausrechnen dürfte sich Lennard Kämna, der als Siebter der Gesamtwertung vor allem weiter die Top 10 im Auge hat.