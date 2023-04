In der Basketball Bundesliga (BBL) empfängt der Tabellenzweite Telekom Baskets Bonn den Spitzenreiter und Titelverteidiger Alba Berlin.

In der Basketball Bundesliga (BBL) empfängt der Tabellenzweite Telekom Baskets Bonn den Spitzenreiter und Titelverteidiger Alba Berlin. Die Berliner gewannen ihre letzten elf Ligaspiele, Bonn sogar die letzten 14. Gespielt wird ab 19.00 Uhr.

Nach der fabelhaften Hinrunde bastelt der SV Elversberg weiter am Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Zuletzt büßten die Saarländer allerdings an Vorsprung ein und liegen nur noch drei Punkte vor dem ersten Verfolger aus Wiesbaden, stolze sieben Punkte sind es aber auf den Relegationsplatz. Im Nachholspiel beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg möchte der SVE den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen. Der Anpfiff ist um 19.00 Uhr.