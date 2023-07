Nach dem Auftaktsieg gegen Norwegen will Co-Gastgeber Neuseeland mit dem nächsten Erfolg bei der Frauen-WM einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. In Wellington geht es gegen die Philippinen, Anstoß ist um 7.30 Uhr deutscher Zeit. Zuvor starten in Kolumbien und Südkorea die letzten beiden Teams in die Fußball-Weltmeisterschaft, zum Abschluss des Tages trifft Norwegen auf die Schweiz. Auch die Mannschaft der deutschen Trainerin Inka Grings könnte mit dem zweiten Sieg das Tor zur K.o.-Runde weit aufstoßen.

Bei der WM im japanischen Fukuoka wird im Becken um die nächsten Medaillen geschwommen. Im Finale über die 1500 m Freistil startet Europameisterin Isabel Gose mit Hoffnungen auf Edelmetall, für das Finale hatte sie sich als Fünftschnellste qualifiziert. Insgesamt fallen am Dienstag fünf Medaillenentscheidungen. Zudem ist Florian Wellbrock, Doppel-Weltmeister im Freiwasser, im Vorlauf über die 800 m Freistil im Einsatz.