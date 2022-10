Borussia Dortmund und RB Leipzig können in der Champions League bereits am vorletzten Gruppenspieltag den Achtelfinaleinzug perfekt machen.

Köln (SID) - Borussia Dortmund und RB Leipzig können in der Champions League bereits am vorletzten Gruppenspieltag den Achtelfinaleinzug perfekt machen. Wenn sich der FC Sevilla und der FC Kopenhagen in ihrem Duell um 18.45 Uhr unentschieden trennen, hat der BVB das Ticket für die K.o.-Runde bereits vor der eigenen Partie gegen Manchester City um 21.00 Uhr sicher. Mit einem Erfolg über das Team ihres früheren Torjägers Erling Haaland sind die Schwarz-Gelben in jedem Fall aus eigener Kraft weiter. Leipzig muss zeitgleich Titelverteidiger Real Madrid besiegen und auf eine Niederlage von Verfolger Schachtar Donezk bei Celtic Glasgow hoffen. Ansonsten kommt es am letzten Spieltag für RB zum "Endspiel" gegen die Ukrainer.

Erster gegen Zweiter in der Deutschen Eishockey Liga: Die in den letzten fünf Spielen siegreichen Fischtown Pinguins Bremerhaven empfangen am 15. Spieltag den einen Punkt zurückliegenden Vizemeister Red Bull München. Das Duell beginnt um 19.30 Uhr. Zeitgleich ist der schwach gestartete Meister Eisbären Berlin, der zuletzt dreimal in Folge verlor, bei der Düsseldorfer EG gefordert.