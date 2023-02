Köln (SID) - Nächste Medaillenchance für den Deutschen Skiverband bei der nordischen Ski-WM in Planica: Nach den großen Triumphen im Skispringen greift nun Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig nach der ersten deutschen Langlauf-Medaille seit zwölf Jahren. Um 12.30 Uhr steht das 10-km-Rennen in der freien Technik auf dem Programm.

In der Deutschen Eishockey Liga geht die reguläre Saison in die entscheidende Phase. Im Kampf um die Play-off-Plätze hat sogar der lange abstiegsbedrohte Meister Eisbären Berlin noch Chancen. Um 19.30 Uhr treten die Berliner bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven an, DEL-Tabellenführer Red Bull München spielt parallel gegen die Iserlohn Roosters.

Im DFB-Pokal der Frauen kämpfen die verbliebenen acht Teams um den Einzug ins Halbfinale. Um 18 Uhr muss der deutsche Meister VfL Wolfsburg beim 1. FC Köln ran, um 20.30 Uhr trifft Bayern München auswärts auf den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim.