Köln (SID) - Nach einem Jahr Pause gibt Serena Williams am Dienstag ihr Comeback auf der Tennis-Tour - und das auf der größten Bühne. In Wimbledon trifft die bald 41-Jährige zum Auftakt auf die Französin Harmony Tan, die Tenniswelt will wissen: Was hat die siebenmalige Wimbledon-Siegerin noch drauf? Und weit in der Ferne schimmert der 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie Rekordhalterin Margaret Court einholen würde.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt startet am Dienstag in die Saisonvorbereitung. Beim Trainingsauftakt sind alle Augen auf Mario Götze gerichtet - der Transfer-Coup und Siegtorschütze des WM-Finales 2014 wird um 13.30 Uhr offiziell vorgestellt. Ein weiterer prominenter Neuzugang: Mittelstürmer Lucas Alario, der von Bayer Leverkusen an den Main wechselte.

Beim prestigeträchtigen CHIO in Aachen steht ab 14.15 Uhr das Eröffnungsspringen nach Fehlern und Zeit an. Einen spektakulären Auftritt gibt es zudem bei der Eröffnungsfeier ab 20.00 Uhr: Die beiden Vielseitigkeits-Olympiasiegerinnen Julia Krajewski und Ingrid Klimke fordern zwei der besten Parcoursläufer heraus. Nicht immer haben in der Vergangenheit die Pferd-Reiter-Kombinationen diese Vergleiche gewonnen.