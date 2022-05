Köln (SID) - Alexander Zverev gegen das Supertalent Carlos Alcaraz, Rafael Nadal und Novak Djokovic im Gigantenduell: Der Viertelfinal-Dienstag in Roland Garros verspricht Hochspannung. Die Sieger beider Partien treffen am Donnerstag im Halbfinale aufeinander. Zverev und Alcaraz spielen gegen 16.00 Uhr, Nadal und Djokovic ab 20.45 Uhr in der Night Session.

38 Tage vor dem deutschen EM-Auftakt gibt Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihren erweiterten Kader für die Titeljagd in England bekannt. Mit 28 Spielerinnen geht der achtmalige Europameister in die Vorbereitung für die Endrunde im Juli. Dort geht es in der Gruppenphase gegen Dänemark, Spanien und Finnland. Die Pressekonferenz in Frankfurt/Main beginnt um 11.00 Uhr.