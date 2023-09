Novak Djokovic will auf dem Weg zu seinem vierten Triumph bei den US Open die nächste Hürde nehmen.

Novak Djokovic will auf dem Weg zu seinem vierten Triumph bei den US Open die nächste Hürde nehmen. Am Dienstag trifft der Serbe im Viertelfinale auf Taylor Fritz, US-Hoffnung und "etablierter Top-10-Spieler", wie Djokovic sagt. Die Fans in New York schauen auch auf den anderen Plätzen ganz genau hin: Im amerikanischen Duell trifft Ben Shelton auf Frances Tiafoe, bei den Frauen ist zudem Hoffnungsträgerin Coco Gauff gegen die Lettin Jelena Ostapenko im Einsatz.

Topfavorit USA ist am ersten Viertelfinal-Tag der Basketball-WM in Asien gefordert. Das Team von Coach Steve Kerr trifft um 14.40 Uhr deutscher Zeit auf Italien - und wäre anschließend im Halbfinale möglicher Gegner der deutschen Mannschaft. Die spielt ihr Viertelfinale gegen Lettland erst am Mittwoch. Am Dienstag kämpfen zudem Litauen und Serbien ab 10.45 Uhr um einen Platz im Halbfinale.

Der Platz im Achtelfinale ist gesichert, nun geht es um eine möglichst gute Ausgangsposition: Die deutschen Volleyballer stehen vor ihrer bislang schwersten Aufgabe bei der Europameisterschaft. Nach drei Siegen zum Start geht es um 21.00 Uhr in Ancona gegen Serbien, mit einem Erfolg wäre mindestens Platz zwei in Gruppe A sicher.