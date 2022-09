Köln (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund und Pokalsieger RB Leipzig starten als erste Fußball-Bundesligisten in die neue Saison der Champions League. Den Auftakt um 18.45 Uhr macht der BVB im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen, um 21.00 Uhr ist der ukrainische Spitzenklub Schachtar Donezk in Leipzig zu Gast.

Nach einem Tag Pause sind die bereits für das Achtelfinale qualifizierten deutschen Basketballer wieder bei der Heim-EM im Einsatz. In Köln kommt es ab 20.30 Uhr zum Kräftemessen mit Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic.

Mit dem WM-Ticket für 2023 in der Tasche können die deutschen Fußballerinnen die finale Pflichtaufgabe in der Qualifikation in Bulgarien ganz locker angehen. Das Schaulaufen der Vize-Europameisterinnen in Plowdiw beginnt um 18.30 Uhr.

Nach seinem Triumph gegen den Weltranglistenersten Daniil Medwedew peilt Nick Kyrgios bei den US Open den Einzug ins Halbfinale an. Dazu muss der polarisierende australische Tennis-Star Karen Chatschanow bezwingen. Bei den Frauen bekommt es Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien mit Ajla Tomljanovic zu tun. Die Australierin hatte in der dritten Runde die Karriere von Superstar Serena Williams beendet.