Bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland werden die beiden letzten Viertelfinalisten gesucht. Kolumbien fordert Jamaika ab 10.00 Uhr MESZ in Melbourne, Frankreich trifft ab 13.00 Uhr in Adelaide auf Marokko. Der Sieger des ersten Achtelfinales spielt gegen Europameister England, auf Frankreich oder Marokko wartet Co-Gastgeber Australien.

Für die deutschen Radsportler steht bei der WM in Glasgow das Zeitfahren der Mixed-Team-Staffel auf dem Programm. Auf dem 40,3 km langen Kurs mit Start und Ziel in Glasgow ist das BDR-Trio Maximilian Walscheid, Miguel Heidemann und Jannik Steimle ab 14.00 Uhr aber krasser Außenseiter. Auf der Bahn hoffen die Europameister Roger Kluge und Theo Reinhardt im Madison auf eine Medaille. Das Zweier-Mannschaftsfahren beginnt um 20.44 Uhr.

EM-Bronzegewinner Deutschland erfährt, gegen welche Gegner es ab Ende Februar in der Qualifikation zur EuroBasket 2025 gehen wird. Die Auslosung der acht Gruppen beginnt um 11.30 Uhr, die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes wird in München aus Topf 2 gezogen und geht damit unter anderem Titelverteidiger Spanien, Frankreich, Serbien, Slowenien und Griechenland aus dem Weg.